Ще двоє медиків захворіли на COVID-19 на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 квітня. УНН. За минулу добу на Кіровоградщині виявили чотири нових випадки захворювання на коронавірус, серед захворілих – двоє медиків. Про це журналістам сьогодні, 22 квітня, повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко, передає кореспондент УНН.
"За останню добу два виявлених пацієнти – це медичні працівники, один знаходиться у тяжкому стані в госпітальній базі, нових випадків смертей за останню добу не зафіксовано", - сказав він.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 22 квітня в Україні зафіксовано 6 592 випадки COVID-19, з них 174 летальні.