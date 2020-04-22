Еще двое медиков заболели COVID-19 в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 апреля. УНН. За минувшие сутки в Кировоградской области обнаружили четыре новых случая заболевания коронавирусом, среди заболевших - двое медиков. Об этом журналистам сегодня, 22 апреля, сообщил директор департамента здравоохранения ОГА Олег Рыбальченко, передает корреспондент УНН.
"За последние сутки два выявленных пациента - это медицинские работники, один находится в тяжелом состоянии в госпитальной базе, новых случаев смертей за последние сутки не зафиксировано", - сказал он.
Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая COVID-19, из них 174 летальных.