Ще два дитячі садочки у Львові закрили через COVID-19

"У Львові призупинено освітній процес у дитячому садочку № 1. Там виявили коронавірус у працівника кухні. Заклад буде зачиненим до 16 серпня. Також ПЛР-тест здав працівник садочка № 129. Результату ще немає, проте в ньому вже призупинено освітній процес до 18 серпня включно", — розповіла Довганик.

Також у міській раді нагадують, що попередньо у Львові вже призупинили роботу дитячого садка № 12 (до 11 серпня включно) та дитячого садка № 92 (до 16 серпня включно).

Як повідомлялося, у Львові не вводитимуть нові карантинні обмеження попри "помаранчевий" рівень небезпеки.