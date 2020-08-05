Ще два дитячі садочки у Львові закрили через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Ще два дошкільні заклади Львова тимчасово не функціонують через виявлений у працівників COVID-19. Відтак, на сьогодні в місті закриті чотири дитячі садки. Про це заявила начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик, передає УНН з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
"У Львові призупинено освітній процес у дитячому садочку № 1. Там виявили коронавірус у працівника кухні. Заклад буде зачиненим до 16 серпня. Також ПЛР-тест здав працівник садочка № 129. Результату ще немає, проте в ньому вже призупинено освітній процес до 18 серпня включно", — розповіла Довганик.
Також у міській раді нагадують, що попередньо у Львові вже призупинили роботу дитячого садка № 12 (до 11 серпня включно) та дитячого садка № 92 (до 16 серпня включно).
Як повідомлялося, у Львові не вводитимуть нові карантинні обмеження попри "помаранчевий" рівень небезпеки.