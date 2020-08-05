Еще два детских сада в Львове закрыли из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Еще два дошкольных учреждения Львова временно не функционируют из-за обнаруженного у работников COVID-19. Следовательно, на сегодня в городе закрыты четыре детских сада. Об этом заявила начальник управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганык, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"Во Львове приостановлен образовательный процесс в детском саду № 1. Там обнаружили коронавирус у работника кухни. Заведение будет закрыто до 16 августа. Также ПЦР-тест сдал работник сада № 129. Результата еще нет, однако в нем уже приостановлено образовательный процесс до 18 августа включительно", - рассказала Довганык.
Также в городском совете напоминают, что ранее во Львове уже приостановили работу детского сада № 12 (до 11 августа включительно) и детского сада № 92 (до 16 августа включительно).
Как сообщалось, во Львове не будут вводить новые карантинные ограничения несмотря на "оранжевый" уровень опасности.