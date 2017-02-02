Ще 25 нових артезіанських свердловин планують збудувати в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. До 2025 року міська влада планує збудувати ще 25 нових артезіанських свердловин для бюветів. Адреси робіт формуються на основі звернень киян. Про це сьогодні під час відкриття нового бювету на проспекті Науки, 23 заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Бюветного комплексу тут не було взагалі. Ми отримали багато звернень саме від жителів цього мікрорайону, які просили збудувати бювет у пішохідній доступності. Тут зведено свердловину глибиною 280 метрів. Як і на інших свердловинах, тут встановлено фільтрову колону з харчового пластику, що виключає зіткнення води з металом”, — сказав заступник голови КМДА.
П.Пантелеєв нагадав, що протягом останніх двох років виконано капітальний ремонт 75 бюветних комплексів, а також збудовано 10 нових артезіанських свердловин. До 2020 року місто планує збудувати ще 25 нових артезіанських свердловин.
“Наш обов’язок, як міської влади, надати людям доступ до якісної безкоштовної питної води. За тим, аби в роботі бюветів і в питних властивостях води не було відхилень слідкує підприємство „Київводфонд“ і міське управління Держспоживслужби України”, — запевнив представник КМДА.
Як повідомлялося раніше, у Деснянському районі Києва відновлять роботу двох бюветів.