Еще 25 новых артезианских скважин планируют построить в Киеве

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 18345 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 83146 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 28738 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 87517 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 148912 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 146068 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 151389 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158800 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167506 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140388 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 42007 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 39818 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 42871 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 37545 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 34778 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 36782 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 83146 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 224337 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 277759 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 477642 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 1786 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 39371 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 38720 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 52566 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 74102 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Еще 25 новых артезианских скважин планируют построить в Киеве

Киев • УНН

 • 9060 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. К 2025 году городские власти планируют построить еще 25 новых артезианских скважин для бюветов. Адреса работ формируются на основе обращений киевлян. Об этом сегодня во время открытия нового бювета на проспекте Науки, 23 заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Еще 25 новых артезианских скважин планируют построить в Киеве

"Бюветных комплексов здесь не было вообще. Мы получили много обращений именно от жителей этого микрорайона, которые просили построить бювет в пешеходной доступности. Здесь проложена скважину глубиной 280 метров. Как и на других скважинах, здесь установлено фильтровую колонну из пищевого пластика, что исключает соприкосновение воды с металлом ", - сказал заместитель председателя КГГА.

П.Пантелеев напомнил, что за последние два года выполнен капитальный ремонт 75 бюветных комплексов, а также построено 10 новых артезианских скважин. К 2020 году город планирует построить еще 25 новых артезианских скважин.

"Наш долг, как городской власти, предоставить людям доступ к качественной бесплатной питьевой воде. За тем, чтобы в работе бюветов и в питьевых свойствах воды не было отклонений следит предприятие "Киевводфонд" и городское управление Госпродпотребслужбы Украины ", - заверил представитель КГГА.

Как сообщалось ранее, в Деснянском районе Киева восстановят работу двух бюветов .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,566.28