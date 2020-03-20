Щасливіше Ліберії і Палестини: українці виявилися на 123 місці в рейтингу щастя
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Україна зайняла в рейтингу найщасливіших країн світу 123 місце зі 156, що на 10 позицій краще в порівнянні з минулим роком. Про це йдеться в досліджені World Happiness Report, передає УНН.
Так, Україна в цьому рейтингу займає 123 строчку, і це є найнижчою позицією серед європейських країн. На 121 місці Кенія, а на 122 - Намібія. Нижче України - Ліберія і Палестина.
У Грузії 117-е місце, у Молдови - 70-е, у Білорусі - 75-е.
У топ-10 "щасливців" увійшли Фінляндія, Данія, Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Нідерланди, Швеція, Нова Зеландія, Австрія і Люксембург.
Останніми в списку стали Зімбабве, Південний Судан, Афганістан і Руанда.
Щоб стати щасливішим, УНН пропонує подивитися теплу добірку фото бабусі з її собакою.