Счастливее Либерии и Палестины: украинцы оказались на 123 месте в рейтинге счастья
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Украина заняла в рейтинге самых счастливых стран мира 123 место из 156, что на 10 позиций лучше по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в исследовании World Happiness Report, передает УНН.
Так, Украина в этом рейтинге занимает 123 строчку, и это является самой низкой позицией среди европейских стран. На 121 месте Кения, а на 122 - Намибия. Ниже Украины - Либерия и Палестина.
У Грузии - 117 место, у Молдовы - 70, у Беларуси - 75.
В топ-10 "счастливчиков" вошли Финляндия, Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.
Последними в списке стали Зимбабве, Южный Судан, Афганистан и Руанда.
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