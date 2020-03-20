Счастливее Либерии и Палестины: украинцы оказались на 123 месте в рейтинге счастья

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103056 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105740 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107716 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106482 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115658 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101423 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105743 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106745 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131646 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130483 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Счастливее Либерии и Палестины: украинцы оказались на 123 месте в рейтинге счастья

Счастливее Либерии и Палестины: украинцы оказались на 123 месте в рейтинге счастья

Киев  •  УНН

 • 33019 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Украина заняла в рейтинге самых счастливых стран мира 123 место из 156, что на 10 позиций лучше по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в исследовании World Happiness Report, передает УНН.

Так, Украина в этом рейтинге занимает 123 строчку, и это является самой низкой позицией среди европейских стран. На 121 месте Кения, а на 122 - Намибия. Ниже Украины - Либерия и Палестина.

У Грузии - 117 место, у Молдовы - 70, у Беларуси - 75.

В топ-10 "счастливчиков" вошли Финляндия, Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.

Последними в списке стали Зимбабве, Южный Судан, Афганистан и Руанда.

Чтобы стать счастливее, УНН предлагает посмотреть теплую подборку фото бабушки с ее собакой.

Украинские Национальные Новости

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