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СБУ звільнила заручника, захопленого власними роботодавцями

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Правоохоронці звільнили у Дніпрі заручника, якого силою утримували власні роботодавці. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

СБУ звільнила заручника, захопленого власними роботодавцями

Правоохоронці отримали інформацію, що в обласному центрі двоє невідомих силою викрали місцевого мешканця та вивезли у невідомому напрямку. Під час спецоперації оперативники СБ України з’ясували місце знаходження заручника, якого силою утримували в орендованому приміщенні у селище Таромське на Дніпропетровщині.

Співробітники спецслужби встановили, що викрадачами є двоє роботодавців чоловіка. Вони під час аудиту власної фірми виявили нестачу декількох тисяч гривень, у крадіжці яких звинуватили підлеглого. Для “відшкодування” нібито завданих збитків комерсанти викрали його та примушували переписати частину майна на третю особу. Одного із зловмисників правоохоронці “взяли” під час звільнення заручника.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для затримання другого викрадача.

Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали організатора викрадення підриємця.

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