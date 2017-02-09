СБУ освободила заложника, захваченного собственными работодателями

Правоохранители получили информацию, что в областном центре двое неизвестных силой похитили местного жителя и вывезли в неизвестном направлении. Во время спецоперации оперативники СБУ Украины выяснили местонахождение заложника, которого силой удерживали в арендованном помещении в поселке Таромское Днепропетровской области.

Сотрудники спецслужбы установили, что похитителями являются двое работодателей мужчины. Они во время аудита собственной фирмы обнаружили недостачу нескольких тысяч гривен, в краже которых обвинили подчиненного. Для "возмещение" якобы причиненных убытков коммерсанты похитили его и заставляли переписать часть имущества на третье лицо. Одного из злоумышленников правоохранители "взяли" во время освобождения заложника.

Открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для задержания второго похитителя.

Как сообщал УНН, правоохранители задержали организатора похищения предпринимателя.