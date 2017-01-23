СБУ знайшла і звільнила з полону 3,1 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Станом на сьогодні Служба безпеки України знайшла і звільнила з полону більше 3100 наших громадян. Про це в прямому ефірі телеканалу “112 Україна” сказав радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає УНН.
“Звільнено (з полону — ред.) і знайдено вже майже 3100 осіб. Залишилось 110 заручників і 490 зниклих безвісти хлопців. Ми будемо займатись пошуками цих хлопців, доки не знайдемо останнього”, — повідомив Ю.Тандіт.
Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко оприлюднила оновлені списки полонених на окупованих територіях.