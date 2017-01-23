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СБУ знайшла і звільнила з полону 3,1 тис. українців

СБУ знайшла і звільнила з полону 3,1 тис. українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Станом на сьогодні Служба безпеки України знайшла і звільнила з полону більше 3100 наших громадян. Про це в прямому ефірі телеканалу “112 Україна” сказав радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає УНН.

“Звільнено (з полону — ред.) і знайдено вже майже 3100 осіб. Залишилось 110 заручників і 490 зниклих безвісти хлопців. Ми будемо займатись пошуками цих хлопців, доки не знайдемо останнього”, — повідомив Ю.Тандіт.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко оприлюднила оновлені списки полонених на окупованих територіях.

Українські Національні Новини

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