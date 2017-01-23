СБУ нашла и освободила из плена 3,1 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. На сегодня Служба безопасности Украины нашла и освободила из плена более 3100 наших граждан. Об этом в прямом эфире телеканала "112 Украина" сказал советник главы СБУ Юрий Тандит, передает УНН.
"Освобождены (из плена - ред.) и найдены уже почти 3100 человек. Осталось 110 заложников и 490 пропавших без вести ребят. Мы будем заниматься поисками этих парней, пока не найдем последнего", - сообщил Ю.Тандит.
Напомним, народный депутат Надежда Савченко обнародовала обновленные списки пленных на оккупированных территориях.