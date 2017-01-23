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СБУ нашла и освободила из плена 3,1 тыс. украинцев

СБУ нашла и освободила из плена 3,1 тыс. украинцев

Киев • УНН

 • 8833 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. На сегодня Служба безопасности Украины нашла и освободила из плена более 3100 наших граждан. Об этом в прямом эфире телеканала "112 Украина" сказал советник главы СБУ Юрий Тандит, передает УНН.

"Освобождены (из плена - ред.) и найдены уже почти 3100 человек. Осталось 110 заложников и 490 пропавших без вести ребят. Мы будем заниматься поисками этих парней, пока не найдем последнего", - сообщил Ю.Тандит.

Напомним, народный депутат Надежда Савченко обнародовала обновленные списки пленных на оккупированных территориях.

Украинские Национальные Новости

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