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СБУ зловила посадовців "Чернівціводоканалу" на мільйонних хабарах

СБУ зловила посадовців "Чернівціводоканалу" на мільйонних хабарах

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. СБУ викрила на хабарах у сумі майже 3 мільйони гривень керівництво “Чернівціводоканалу”. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України викрили механізм систематичного отримання хабарів керівництвом комунального підприємства „Чернівціводоканал“”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що посадовці вимагали 67 тисяч гривень від одного з комерсантів. Співробітники СБ України затримали двох чиновників на робочих місцях під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 47 тисяч гривень.

За попередньою оцінкою, через протиправний механізм тільки з початку 2018 року зловмисники отримали майже 3 мільйони гривень.

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Під час санкціонованих слідчих дій за місцями роботи та проживання фігурантів справи оперативники спецслужби виявили документацію, яка підтверджує причетність окремих керівників комунального підприємства до протиправних оборудок.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (Отримання хабара) КК України, двом фігурантам справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб причетних до протиправної оборудки.

Операція проводилася спільно з управлінням СБ України у Чернівецькій області та Національною поліцією.

Нагадаємо, СБУ перевірить дії посадових осіб "Дніпроазоту".

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