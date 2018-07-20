СБУ зловила посадовців "Чернівціводоканалу" на мільйонних хабарах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. СБУ викрила на хабарах у сумі майже 3 мільйони гривень керівництво “Чернівціводоканалу”. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України викрили механізм систематичного отримання хабарів керівництвом комунального підприємства „Чернівціводоканал“”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що посадовці вимагали 67 тисяч гривень від одного з комерсантів. Співробітники СБ України затримали двох чиновників на робочих місцях під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 47 тисяч гривень.
За попередньою оцінкою, через протиправний механізм тільки з початку 2018 року зловмисники отримали майже 3 мільйони гривень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Дніпроазот" заявив про відновлення виробництва хлору
Під час санкціонованих слідчих дій за місцями роботи та проживання фігурантів справи оперативники спецслужби виявили документацію, яка підтверджує причетність окремих керівників комунального підприємства до протиправних оборудок.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (Отримання хабара) КК України, двом фігурантам справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб причетних до протиправної оборудки.
Операція проводилася спільно з управлінням СБ України у Чернівецькій області та Національною поліцією.
Нагадаємо, СБУ перевірить дії посадових осіб "Дніпроазоту".