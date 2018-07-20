СБУ поймала чиновников "Черновцыводоканала" на миллионных взятках
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. СБУ разоблачила на взятках в сумме почти 3 миллиона гривен руководство “Черновцыводоканала”. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины разоблачили механизм систематического получения взяток руководством коммунального предприятия ”Черновцыводоканал“", - говорится в сообщении.
Установлено, что должностные лица требовали 67 тысяч гривен от одного из коммерсантов. Сотрудники СБ Украины задержали двух чиновников на рабочих местах во время получения очередной части неправомерной выгоды в размере 47 тысяч гривен.
По предварительной оценке, посредством противоправного механизма только с начала 2018 года злоумышленники получили почти 3 миллиона гривен.
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Во время санкционированных следственных действий по местам работы и жительства фигурантов дела оперативники спецслужбы обнаружили документацию, подтверждающую причастность отдельных руководителей коммунального предприятия к противоправным сделкам.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК Украины, двум фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной сделки.
Операция проводилась совместно с управлением СБ Украины в Черновицкой области и Национальной полицией.
Напомним, СБУ проверит действия должностных лиц “Днепроазота”.