СБУ завдяки свідченням звільнених українських заручників встановлюватиме місцеперебування інших бранців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Служба безпеки України завдяки свідченням звільнених українських заручників встановлюватиме місцеперебування інших наших бранців на території ОРДЛО. Про це сьогодні сказав голова Служби безпеки України Василь Грицак в інтерв’ю телеканалу “Україна”, передає УНН.
“Під час роботи з колишніми бранцями ми розпитуємо їх, і саме завдяки їхнім свідченням, в тому числі, ми встановлюємо місця перебування наших полонених. Це один з напрямків”, — сказав він.
Також, за його словами, вони проводять оперативно-розшукові заходи із встановлення місцезнаходження і для цього використовуємо оперативно-технічні заходи й агентурне проникнення.
“Їм (звільненим — ред.) треба дати можливість обстежитися, підтримати їхнє здоров’я і стабілізувати психологічний стан. Після цього ми обов’язково з ними маємо попрацювати. Поспілкуватися, вони нам мають розповісти про обставини перебування свого в полоні, і про те, де вони і з ким перетиналися з українців, які теж сиділи в тих ямах, в тих камерах, де сиділи вони. І саме завдяки цим свідченням ми також встановлюємо нові імена або з числа тих, хто вважається зниклим безвісти, або з тих, місцезнаходження кого нам не відомо”, — підкреслив голова СБУ.
Як повідомляв УНН, США сподіваються на нове звільнення заручників на Донбасі у 2018 році.