СБУ завдяки свідченням звільнених українських заручників встановлюватиме місцеперебування інших бранців

“Під час роботи з колишніми бранцями ми розпитуємо їх, і саме завдяки їхнім свідченням, в тому числі, ми встановлюємо місця перебування наших полонених. Це один з напрямків”, — сказав він.

Також, за його словами, вони проводять оперативно-розшукові заходи із встановлення місцезнаходження і для цього використовуємо оперативно-технічні заходи й агентурне проникнення.

“Їм (звільненим — ред.) треба дати можливість обстежитися, підтримати їхнє здоров’я і стабілізувати психологічний стан. Після цього ми обов’язково з ними маємо попрацювати. Поспілкуватися, вони нам мають розповісти про обставини перебування свого в полоні, і про те, де вони і з ким перетиналися з українців, які теж сиділи в тих ямах, в тих камерах, де сиділи вони. І саме завдяки цим свідченням ми також встановлюємо нові імена або з числа тих, хто вважається зниклим безвісти, або з тих, місцезнаходження кого нам не відомо”, — підкреслив голова СБУ.

Як повідомляв УНН, США сподіваються на нове звільнення заручників на Донбасі у 2018 році.