СБУ благодаря показаниям освобожденных украинских заложников будет устанавливать местонахождение других пленников

“При работе с бывшими пленниками мы расспрашиваем их, и именно благодаря их показаниям, в том числе, мы устанавливаем места пребывания наших пленных. Это одно из направлений”, — сказал он.

Также, по его словам, они проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и для этого используем оперативно-технические мероприятия и агентурное проникновение.

“Им (освобожденным — ред.) нужно дать возможность обследоваться, поддержать их здоровье и стабилизировать психологическое состояние. После этого мы обязательно с ними должны поработать. Пообщаться, они нам должны рассказать об обстоятельствах пребывания своего в плену, и о том, где они и с кем пересекались с украинцев, которые тоже сидели в тех ямах, в тех камерах, где они находились. И именно благодаря этим свидетельствам мы также устанавливаем новые имена или из числа тех, кто считается пропавшим без вести, или из тех, местонахождение кого нам не известно”, — подчеркнул глава СБУ.

Как сообщал УНН, США надеются на новое освобождение заложников на Донбассе в 2018 году.