СБУ благодаря показаниям освобожденных украинских заложников будет устанавливать местонахождение других пленников
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Служба безопасности Украины благодаря показаниям освобожденных украинских заложников будет устанавливать местонахождение других наших пленников на территории ОРДЛО. Об этом сказал председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью телеканалу “Украина”, передает УНН.
“При работе с бывшими пленниками мы расспрашиваем их, и именно благодаря их показаниям, в том числе, мы устанавливаем места пребывания наших пленных. Это одно из направлений”, — сказал он.
Также, по его словам, они проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и для этого используем оперативно-технические мероприятия и агентурное проникновение.
“Им (освобожденным — ред.) нужно дать возможность обследоваться, поддержать их здоровье и стабилизировать психологическое состояние. После этого мы обязательно с ними должны поработать. Пообщаться, они нам должны рассказать об обстоятельствах пребывания своего в плену, и о том, где они и с кем пересекались с украинцев, которые тоже сидели в тех ямах, в тех камерах, где они находились. И именно благодаря этим свидетельствам мы также устанавливаем новые имена или из числа тех, кто считается пропавшим без вести, или из тех, местонахождение кого нам не известно”, — подчеркнул глава СБУ.
Как сообщал УНН, США надеются на новое освобождение заложников на Донбассе в 2018 году.