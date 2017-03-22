СБУ затримало на сході України мережу спецслужб Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Служба безпеки України викрила резидентурну мережу спецслужб РФ, яка діяла у східних областях України і її завданням було проникнути в об'єкти критичної інфраструктури та до військових об’єктів ЗСУ. Про це під час брифінгу заявив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук, передає кореспондент УНН.
"Нами було проведено багатоходову спеціальну операцію із знешкодження резидентурної мережі спецслужб РФ, яка діяла у східних і південних регіонах нашої держави", - розповів О.Ткачук.
За інформацією СБУ, до безпосередньо до створення цієї мережі було причетне головне управління розвідки ЗС РФ і ця мережа була створена із діючих і колишніх і діючих військовослужбовців.
"Ця резидентурна мережа отримала завдання проникнення на об'єкти критичної інфраструктури південних областей нашої держави. Відповідно збір інформації про ці об’єкти, проникнення також на військові об’єкти наших збройних сил і також збір інформації, у тому числі посягання на інформацію з обмеженим доступом, яка стосується дислокації українських частин, переміщення, бойової готовності та іншої важливої інформації, передача якої могла б зашкодити нашим інтересам. Другим завданням, яке було відпрацьоване кураторами Москви було підготовка і проведення диверсій та терактів стосовно громадян України і на території південних областей", - зазначив він.
Він додав, що під час слідчих дій було вилучено документи у фігурантів справи, безпосередньо у членів російської резидентури.
Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили протиправну діяльність групи осіб, які організували трансляцію заборонених російських пропагандистських телеканалів.