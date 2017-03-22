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СБУ задержало на востоке Украины сеть спецслужб России

СБУ задержало на востоке Украины сеть спецслужб России

Киев • УНН

 • 11690 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила резидентурную сеть спецслужб РФ, которая действовала в восточных областях Украины и ее задачей было проникнуть на объекты критической инфраструктуры и на военные объекты ВСУ. Об этом во время брифинга заявил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.

"Нами было проведено многоходовую специальную операцию по обезвреживанию резидентурной сети спецслужб РФ, действовавшей в восточных и южных регионах нашей страны", - рассказал А.Ткачук.

По информации СБУ,  непосредственно к созданию сети было причастно главное управление разведки ВС РФ и эта сеть была создана из действующих и бывших  военнослужащих.

"Это резидентурная сеть получила задание проникновения на объекты критической инфраструктуры южных областей нашего государства. Соответственно сбор информации об этих объектах, проникновение также на военные объекты наших вооруженных сил и также сбор информации, в том числе посягательство на информацию с ограниченным доступом, что касается дислокации украинских частей, перемещения, боевой готовности и другой важной информации, передача которой могла бы повредить нашим интересам. Второй задачей, которая была отработана кураторами Москвы была подготовка и проведение диверсий и терактов в отношении граждан Украины и на территории южных областей ", - отметил он.

Он добавил, что во время следственных действий были изъяты документы у фигурантов дела, непосредственно у членов российской резидентуры.

Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией пресекли противоправную деятельность группы лиц, которые организовали трансляцию запрещенных российских пропагандистских телеканалов .

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