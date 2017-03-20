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СБУ затримала в районі АТО інформатора терористів "ЛНР"

СБУ затримала в районі АТО інформатора терористів "ЛНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Служба безпеки України в смт. Трьохізбенка Луганської області затримала інформатора терористів "ЛНР" та бойовика, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що зловмисник, який повернувся додому з тимчасово окупованих територій у 2016 році, передавав бойовикам інформацію про дислокацію українських підрозділів у районі проведення антитерористичної операції. Ці дані потім використовувалися для обстрілу позицій сил АТО.

Під час обшуку правоохоронці також вилучили у інформатора три тротилові шашки, гранату Ф-1 із запалом та набої різного калібру. Тривають невідкладні слідчі дії.

"Також у районі проведення АТО співробітники СБ України затримали бойовика терористичної організації "ДНР". У 2014 році зловмисник брав активну участь у злочинній діяльності терористів поблизу Слов’янська", - додали в прес-службі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, на Прикарпатті затримали інформатора "ЛНР".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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