СБУ задержала в районе АТО информатора террористов "ЛНР"

Сообщается, что злоумышленник, который вернулся домой с временно оккупированных территорий в 2016 году, передавал боевикам информацию о дислокации украинских подразделений в районе проведения антитеррористической операции. Эти данные затем использовались для обстрела позиций сил АТО.

Во время обыска правоохранители также изъяли у информатора три тротиловые шашки, гранату Ф-1 с запалом и патроны различного калибра. Продолжаются неотложные следственные действия.

"Также в районе проведения АТО сотрудники СБ Украины задержали боевика террористической организации "ДНР". В 2014 году злоумышленник принимал активное участие в преступной деятельности террористов возле Славянска", - добавили в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, на Прикарпатье задержали информатора "ЛНР".