СБУ затримала росіянина, який переправляв нелегалів через кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Громадянина Росії, який організував канал переміщення нелегалів через державний кордон України, затримала Служба безпеки України спільно з прикордонниками у Краснопільському районі на Сумщині. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Росіянин переправляв нелегалів в обох напрямках за сприяння прикордонної служби ФСБ РФ.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника під час спроби незаконного переміщення до Росії громадянки однієї з країн Закавказзя.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 332 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.