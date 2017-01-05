СБУ задержала россиянина, который переправлял нелегалов через границу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Гражданина России, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины, задержала Служба безопасности Украины совместно с пограничниками в Краснопольском районе Сумской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Россиянин переправлял нелегалов в обоих направлениях при содействии пограничной службы ФСБ РФ.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке незаконного перемещения в Россию гражданки одной из стран Закавказья.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 332 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.