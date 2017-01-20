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СБУ затримала псевдопереселенку, яка намагалася оформити українську пенсію

СБУ затримала псевдопереселенку, яка намагалася оформити українську пенсію

Київ • УНН

 • 11445 перегляди

КИЇВ.20 січня. УНН. На пункті пропуску Мілове Луганської області правоохоронці затримали псевдопереселенку, яка намагалася потрапити на мирні території, що контролюються Україною, для оформлення пенсії. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Як встановили оперативники спецслужби, жінка, яка постійно проживає у Луганську, після початку бойових дій у 2014 році влаштувалася старшим помічником начальника пенсійного відділу одного з бандформувань терористичної організації “ЛНР”.

“У 2016 році вона звільнилася зі „служби“, оформила пенсію від псведореспубліки та спробувала оформити також українську пенсію, маючи на меті повернутися на тимчасово окуповані території”, — повідомили в СБУ.

Під час спілкування з правоохоронцями жінка заперечувала окупацію Луганської області бойовиками “ЛНР”, проте наголошувала, що вона є громадянкою України.

Слідчі дії тривають.

Українські Національні Новини

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