СБУ задержала псевдопереселенку, которая пыталась оформить украинскую пенсию
Киев • УНН
КИИВ.20 января. УНН. На пункте пропуска Меловое Луганской области правоохранители задержали псевдопереселенку, которая пыталась попасть на мирные территории, контролируемые Украиной, для оформления пенсии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Как установили оперативники спецслужбы, женщина, которая постоянно проживает в Луганске, после начала боевых действий в 2014 году устроилась старшим помощником начальника пенсионного отдела одного из бандформирований террористической организации "ЛНР".
"В 2016 году она уволилась со " службы ", оформила пенсию от псведореспублики и попыталась оформить также украинскую пенсию, имея целью вернуться на временно оккупированные территории", - сообщили в СБУ.
Во время общения с правоохранителями женщина отрицала оккупацию Луганской области боевиками "ЛНР", однако подчеркивала, что она является гражданкой Украины.
Следственные действия продолжаются.