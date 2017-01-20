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СБУ задержала псевдопереселенку, которая пыталась оформить украинскую пенсию

СБУ задержала псевдопереселенку, которая пыталась оформить украинскую пенсию

Киев • УНН

 • 11445 просмотра

КИИВ.20 января. УНН. На пункте пропуска Меловое Луганской области правоохранители задержали псевдопереселенку, которая пыталась попасть на мирные территории, контролируемые Украиной, для оформления пенсии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Как установили оперативники спецслужбы, женщина, которая постоянно проживает в Луганске, после начала боевых действий в 2014 году устроилась старшим помощником начальника пенсионного отдела одного из бандформирований террористической организации "ЛНР".

"В 2016 году она уволилась  со " службы ", оформила пенсию от псведореспублики и попыталась оформить также украинскую пенсию, имея целью вернуться на временно оккупированные территории", - сообщили в СБУ.

Во время общения с правоохранителями женщина отрицала оккупацию Луганской области боевиками "ЛНР", однако подчеркивала, что она является гражданкой Украины.

Следственные действия продолжаются.

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