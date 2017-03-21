СБУ затримала на Луганщині інформаторку "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Служба безпеки України затримала мешканку Новоайдарського району Луганської області, яка впродовж січня — лютого 2017 року за завданням представника “ЛНР” збирала і передавала бойовикам інформацію. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Як зазначають у спецслужбі, інформаторка передавала відомості про розташування бойових позицій, чисельність особового складу, кількість озброєння та розміщення бойової техніки сил АТО.
При цьому вона дотримувалась підвищених вимог конспірації і ретельно приховувала свою шпигунську діяльність від оточення. Для контактів із кураторами жінка використовувала окремий мобільний термінал, а повідомлення передавала з використанням умовних назв для різних видів бойової техніки, конкретних підрозділів та відомств, а також їх бойових позицій на місцевості.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН 20 березня, Служба безпеки України затримала в смт. Трьохізбенка Луганської області інформатора терористів “ЛНР”, а також бойовика “ДНР”.