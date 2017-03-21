СБУ задержала в Луганской области информатора "ЛНР"

Как отмечают в спецслужбе, информатор передавала сведения о расположении боевых позиций, численности личного состава, количестве вооружения и размещении боевой техники сил АТО.

При этом она придерживалась повышенных требований конспирации и тщательно скрывала свою шпионскую деятельность от окружения. Для контактов с кураторами женщина использовала отдельный мобильный терминал, а сообщения передавала с использованием условных названий для различных видов боевой техники, конкретных подразделений и ведомств, а также их боевых позиций на местности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, 20 марта, Служба безопасности Украины задержала в пгт Трехизбенка Луганской области информатора террористов "ЛНР", а также боевика "ДНР".