СБУ задержала в Луганской области информатора "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Служба безопасности Украины задержала жительницу Новоайдарского района Луганской области, которая на протяжении января - февраля 2017 г. по заданию представителя "ЛНР" собирала и передавала боевикам информацию. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Как отмечают в спецслужбе, информатор передавала сведения о расположении боевых позиций, численности личного состава, количестве вооружения и размещении боевой техники сил АТО.
При этом она придерживалась повышенных требований конспирации и тщательно скрывала свою шпионскую деятельность от окружения. Для контактов с кураторами женщина использовала отдельный мобильный терминал, а сообщения передавала с использованием условных названий для различных видов боевой техники, конкретных подразделений и ведомств, а также их боевых позиций на местности.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, 20 марта, Служба безопасности Украины задержала в пгт Трехизбенка Луганской области информатора террористов "ЛНР", а также боевика "ДНР".