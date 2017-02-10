СБУ затримала на хабарі рівненського адвоката

За версією правоохоронців, адвокат наполягла, щоб чоловік, якого вона захищає у суді у справі крадіжки, передав їй кошти “для начебто вирішення „питання“ з прокурором про непритягнення його до кримінальної відповідальності”.

Наразі жінці-адвокату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 КК України, а саме у підбурюванні дати службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірну винагороду.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, посадовець Держгеокадастру у Дніпрі вимагав 364 тис. грн. хабара.