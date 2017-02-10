СБУ задержала на взятке ровенского адвоката

По версии правоохранителей, адвокат настояла, чтобы мужчина, которого она защищает в суде по делу кражи, передал ей средства "для якобы решения" вопроса "с прокурором о непривлечении его к уголовной ответственности".

Женщине-адвокату сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 УК Украины, а именно в подстрекательстве дать должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерное вознаграждение.

Напомним, как сообщал УНН, чиновник Госгеокадастра в Днепре требовал 364 тыс. грн взятки.