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Наводив ракети на об’єкти Миколаєва: затримано ворожого коригувальника

Наводив ракети на об’єкти Миколаєва: затримано ворожого коригувальника

Київ • УНН

 • 140256 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Служба безпеки України затримала жителя Миколаєва, який ініціативно збирав та поширював у російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військових та об’єкти критичної інфраструктури міста, передає УНН.

Цитата

"Зібрана інформація використовувалась ворожими спецслужбами та військами для нанесення ракетних та артилерійських ударів по військових та цивільних об’єктах міста. У результаті його дій було зруйновано декілька таких споруд. У ході обшуку, проведеного за місцем проживання фігуранта, виявлено та вилучено засоби фіксації та поширення вказаних даних", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Наразі коригувальнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України).

Вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу. Коригувальнику загрожує позбавлення волі від восьми до 12 років.

Доповнення 

Служба безпеки України затримала агента фсб, який "здавав" ворогу позиції українських військових на Харківщині. Зловмисником виявився місцевий житель, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет.

Українські Національні Новини

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