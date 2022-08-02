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Наводил ракеты на объекты Николаева: задержан вражеский корректировщик

Наводил ракеты на объекты Николаева: задержан вражеский корректировщик

Киев • УНН

 • 140252 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Служба безопасности Украины задержала жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских военных и объектах критической инфраструктуры города, передает УНН.

Цитата

"Собранная информация использовалась вражескими спецслужбами и войсками для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам города. В результате его действий были разрушены несколько таких сооружений. В ходе обыска, проведенного по месту жительства фигуранта, обнаружены и изъяты средства фиксации и распространения указанных данных", - говорится в сообщении.

Детали 

Сейчас корректировщику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины).

Решают вопрос об избрании меры пресечения. Корректировщику грозит лишение свободы от восьми до 12 лет.

Дополнение 

Служба безопасности Украины задержала агента фсб, который "сдавал" врагу позиции украинских военных в Харьковской области. Злоумышленником оказался местный житель, которого вражеские спецслужбы завербовали через интернет.

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