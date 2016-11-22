СБУ затримала дезертирів поблизу КПВВ "Чонгар" – В.Грицак
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Служба безпеки України затримала двох військовослужбовців-дезертирів поблизу КПВВ "Чонгар" на адмінмежі з анексованим Кримом. Про це сьогодні сказав на брифінгу голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
"Затримання злочинців відбулося поблизу КПВВ "Чонгар" на адміністративному кордоні з анексованим Кримом", - сказав він.
Нагадаємо, представник Чорноморського флоту РФ повідомив, що російських військових нібито заманили на пункт пропуску “Джанкой” для передачі документів та затримали, щойно вони перейшли адмінмежу.