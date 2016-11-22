СБУ задержала дезертиров вблизи КПВВ "Чонгар" - В.Грицак
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Служба безопасности Украины задержала двух военнослужащих-дезертиров вблизи КПВВ "Чонгар" на админгранице с аннексированным Крымом. Об этом сказал на брифинге председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"Задержание преступников произошло вблизи КПВВ "Чонгар" на административной границе с аннексированным Крымом", - сказал он.
Напомним, представитель Черноморского флота РФ сообщил, что российских военных якобы заманили на пункт пропуска "Джанкой" для передачи документов и задержали, как только они перешли админграницу.