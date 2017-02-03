СБУ затримала чергового бойовика "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Бойовика одного із бандформувань терористичної організації “ДНР” затримала Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Так, за інформацією СБУ, житель Покровська на прізвисько “Сєдьмой” брав активну участь у бойових діях проти українських підрозділів.
“Він намагався потрапити на мирні території для вирішення особистих питань, проте був затриманий співробітниками спецслужби. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього носії з фото- і відеоматеріалами про його участь у боях на боці терористів, а також нагороди від ватажків бандугруповань”, — повідомили у прес-службі.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.
Невідкладні оперативно-слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН, на Луганщині судитимуть бойовика “ЛНР”.