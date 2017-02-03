СБУ задержала очередного боевика "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Боевика одного из бандформирований террористической организации "ДНР" задержала Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, по информации СБУ, житель Покровска по прозвищу "Седьмой" принимал активное участие в боевых действиях против украинских подразделений.
"Он пытался попасть на мирные территории для решения личных вопросов, однако был задержан сотрудниками спецслужбы. Во время обыска правоохранители изъяли у него носители с фото- и видеоматериалами о его участии в боях на стороне террористов, а также награды от главарей бандгруппировок ", - сообщили в пресс-службе.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.
Неотложные оперативно-следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, в Луганской области будут судить боевика "ЛНР".