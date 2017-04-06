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27 березня, 15:10 • 95395 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 114744 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 123348 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

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27 березня, 12:45 • 173577 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

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27 березня, 12:33 • 121877 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

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27 березня, 11:15 • 110215 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 134081 перегляди

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СБУ затримала бойовика так званої "ДНР", який перебував у міжнародному розшуку

СБУ затримала бойовика так званої "ДНР", який перебував у міжнародному розшуку

Київ • УНН

 • 11581 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Бойовика терористичної організації "ДНР", який перебував у міжнародному розшуку по лінії "Інтерполу", затримала у районі проведення антитерористичної операції співробітники Служба безпеки України (СБУ) спільно з представниками поліції та прикордонниками. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

"Мешканець Краматорська у 2014 році під час окупації Слов’янська входив до одного з незаконних збройних угруповань. Тоді ж він здійснив розбійний напад на території залізничної станції "Слов’янськ" з метою незаконного заволодіння вантажем", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 ("розбій") Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНН 6 квітня, СБУ на Одещині вилучила близько 30 тонн контрафактних агрохімікатів.

4 квітня радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що СБУ готова допомогти в розслідуванні теракту в Санкт-Петербурзі.

3 квітня суд зобов'язав СБУ почати кримінальне провадження проти В.Парасюка. 

 

Українські Національні Новини

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