СБУ затримала бойовика так званої "ДНР", який перебував у міжнародному розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Бойовика терористичної організації "ДНР", який перебував у міжнародному розшуку по лінії "Інтерполу", затримала у районі проведення антитерористичної операції співробітники Служба безпеки України (СБУ) спільно з представниками поліції та прикордонниками. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"Мешканець Краматорська у 2014 році під час окупації Слов’янська входив до одного з незаконних збройних угруповань. Тоді ж він здійснив розбійний напад на території залізничної станції "Слов’янськ" з метою незаконного заволодіння вантажем", - йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 ("розбій") Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН 6 квітня, СБУ на Одещині вилучила близько 30 тонн контрафактних агрохімікатів.
4 квітня радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що СБУ готова допомогти в розслідуванні теракту в Санкт-Петербурзі.
3 квітня суд зобов'язав СБУ почати кримінальне провадження проти В.Парасюка.