СБУ затримала бойовика так званої "ДНР", який перебував у міжнародному розшуку

"Мешканець Краматорська у 2014 році під час окупації Слов’янська входив до одного з незаконних збройних угруповань. Тоді ж він здійснив розбійний напад на території залізничної станції "Слов’янськ" з метою незаконного заволодіння вантажем", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 ("розбій") Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНН 6 квітня, СБУ на Одещині вилучила близько 30 тонн контрафактних агрохімікатів.

4 квітня радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що СБУ готова допомогти в розслідуванні теракту в Санкт-Петербурзі.

3 квітня суд зобов'язав СБУ почати кримінальне провадження проти В.Парасюка.