СБУ задержала боевика так называемой "ДНР", который находился в международном розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Боевика террористической организации "ДНР", который находился в международном розыске по линии "Интерпола", задержали в районе проведения антитеррористической операции сотрудники Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с представителями полиции и пограничниками. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Житель Краматорска в 2014 году во время оккупации Славянска входил в одну из незаконных вооруженных группировок. Тогда же он совершил разбойное нападение на территории железнодорожной станции "Славянск" с целью незаконного завладения грузом", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 ("разбой") Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНН 6 апреля, СБУ в Одесской области изъяла около 30 тонн контрафактных агрохимикатов.
4 апреля советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что СБУ готова помочь в расследовании теракта в Санкт-Петербурге.
3 апреля суд обязал СБУ начать уголовное производство против В.Парасюка.