СБУ задержала боевика так называемой "ДНР", который находился в международном розыске

"Житель Краматорска в 2014 году во время оккупации Славянска входил в одну из незаконных вооруженных группировок. Тогда же он совершил разбойное нападение на территории железнодорожной станции "Славянск" с целью незаконного завладения грузом", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 ("разбой") Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН 6 апреля, СБУ в Одесской области изъяла около 30 тонн контрафактных агрохимикатов.

4 апреля советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что СБУ готова помочь в расследовании теракта в Санкт-Петербурге.

3 апреля суд обязал СБУ начать уголовное производство против В.Парасюка.