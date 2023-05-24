СБУ затримала агента рф, який "зливав" ворогу позиції ЗСУ під Бахмутом та Авдіївкою
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Служба безпеки повідомила, що затримала російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька Донецької області, передає УНН.
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Зазначається, що співробітники СБУ затримали трьох його спільників у грудні 2022 року. Слідство встановило, що затриманий об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах.
Отримані відомості агент рф передавав своєму "куратору" з підконтрольного агресору "мдб днр" у тимчасово окупованій Горлівці, повідомило СБУ. Отриману інформацію загарбники планували використати для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів Сил оборони.
Контррозвідники Служби безпеки своєчасно викрили агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали. Під час затримання він перебував у схованці, яку заздалегідь облаштував на території власного дому, щоб переховуватись від правоохоронців.
За даними слідства, агентом рф є 32-річний мешканець Торецька, який, як зазначається, входить до близького оточення одного з керівників "мдб днр" в окупованій Горлівці. Для комунікації з "куратором" ворожий агент використовував відпрацьований анонімний канал електронного зв’язку, а передачу розвідданих здійснював у вигляді фотоматеріалів з детальним описом об’єктів.
Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено прихований у стіні мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
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