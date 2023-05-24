СБУ задержала агента рф, который "сливал" врагу позиции ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой

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Отмечается, что сотрудники СБУ задержали трех его сообщников в декабре 2022 года. Следствие установило, что задержанный объезжал прилегающую территорию фронтовых городов и скрыто фотографировал позиции украинских войск, а также обозначал их координаты на электронных картах.

Полученные сведения агент рф передавал своему "куратору" из подконтрольного агрессору "мдб днр" во временно оккупированной Горловке, сообщило СБУ. Полученную информацию захватчики планировали использовать для проведения ракетно-артиллерийских обстрелов по позициям подразделений Сил обороны.

Контрразведчики Службы безопасности своевременно разоблачили агента, задокументировали его преступную деятельность и задержали. Во время задержания он находился в тайнике, который заранее обустроил на территории собственного дома, чтобы скрываться от правоохранителей.

По данным следствия, агентом рф является 32-летний житель Торецка, который, как отмечается, входит в близкое окружение одного из руководителей "мдб днр" в оккупированной Горловке. Для коммуникации с "куратором" вражеский агент использовал отработанный анонимный канал электронной связи, а передачу разведданных осуществлял в виде фотоматериалов с подробным описанием объектов’.

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружен скрытый в стене мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с врагом. Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила волынскую компанию, которая поставляла в РФ комплектующие для производства подводных лодок.