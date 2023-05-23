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СБУ: компанію з Волині "накрили" на постачанні в рф комплектуючих для субмарин

СБУ: компанію з Волині "накрили" на постачанні в рф комплектуючих для субмарин

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що викрила волинську компанію, яка постачала в рф комплектуючі для виробництва підводних човнів, пише УНН.

Деталі

СБУ заявила про ліквідацію ще однієї тіньової схеми продажу стратегічно важливої продукції з України в рф.

"До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів. Саме ці рідкісні вироби фігуранти продавали до країни-агресора", - повідомили у СБУ.

Як повідомляється, для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. "Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями "л/днр", - зазначили у спецслужбі.

За схемою, повідомили у СБУ, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в росію.

"Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально "експортували" майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів", - вказали у СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором).

"Планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника", - повідомили у СБУ.

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