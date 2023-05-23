СБУ: компанию с Волыни "накрыли" на поставке в рф комплектующих для субмарин
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила волынскую компанию, которая поставляла в рф комплектующие для производства подводных лодок, пишет УНН.
Детали
СБУ заявила о ликвидации еще одной теневой схемы продажи стратегически важной продукции из Украины в рф.
"К организации схемы причастен руководитель одной из волынских компаний, которая производит высокотехнологичные изделия для опорно-поворотных механизмов. Эта продукция используется для производства тяжелой техники, в том числе подводных лодок. Именно эти редкие изделия фигуранты продавали в страну-агрессора", - сообщили в СБУ.
Как сообщается, для маскировки незаконной деятельности злоумышленники задействовали аффилированную фирму на территории одной из европейских стран. "Зафиксировано, что руководитель этой фирмы сотрудничает с террористическими организациями "л/днр", - отметили в спецслужбе.
По схеме, сообщили в СБУ, иностранная коммерческая структура закупала продукцию украинского завода якобы для своих нужд, а затем переправляла ее конечным заказчикам в россию.
"Как показали имеющиеся данные, с начала полномасштабного вторжения дельцы нелегально "экспортировали" почти 200 тыс. единиц критически важных изделий", - указали в СБУ.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (пособничество осуществлению хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором).
"Планируется сообщение о подозрении руководителю волынского предприятия-производителя", - сообщили в СБУ.