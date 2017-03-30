СБУ запропонувала винагороду за інформацію про вибухи в консульстві Польщі в Луцьку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Служба безпеки України запропонувала винагороду громадянам, які володіють корисною для слідства інформацією про вибух приміщенні Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
"Служба безпеки України звертається до громадян, які володіють корисною для слідства інформацією за фактом вибуху 29 березня у приміщенні Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку", - йдеться в повідомленні.
СБУ запропонувала гарантовану винагороду у розмірі 25 тисяч гривень за достовірні дані, що посприяють у розкритті резонансного злочину.
Нагадаємо, що в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.
Як повідомляв УНН, в міністерстві закордонних справ України вже отримали ноту протесту від польського МЗС через вибух у генконсульстві Польщі в Луцьку, а в СБУ назвали додаткові версії вибуху в польському консульстві.