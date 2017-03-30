СБУ предложила вознаграждение за информацию о взрывах в консульстве Польши в Луцке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Служба безопасности Украины предложила вознаграждение гражданам, которые владеют полезной для следствия информацией о взрыве помещении Генерального Консульства Республики Польша в Луцке. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
"Служба безопасности Украины обращается к гражданам, которые владеют полезной для следствия информацией по факту взрыва 29 февраля в помещении Генерального Консульства Республики Польша в Луцке", - говорится в сообщении.
СБУ предложила гарантированное вознаграждение в размере 25 тысяч гривен за достоверные данные, помогут в раскрытии резонансного преступления.
Напомним, что в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубенской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.
Как сообщал УНН, в министерстве иностранных дел Украины уже получили ноту протеста от польского МИД из-за взрыва в генконсульстве Польши в Луцке, а в СБУ назвали дополнительные версии взрыва в польском консульстве.