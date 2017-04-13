СБУ попередила державні збитки на 7,7 млн грн під час тендеру в районі АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Служба безпеки України запобігла завданню збитків Україні на суму 7,7 млн грн. під час проведення тендеру з ремонту однієї з лікарень Донеччини. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.
"Співробітники Служби безпеки України попередили державні збитки на понад 7,7 мільйона гривень під час процедури тендеру в районі проведення антитерористичної операції",- йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, Департамент капітального будівництва Донецької ОДА оголосив тендер із закупівлі послуг з ремонту однієї з клінічних лікарень, переможцем якого стала одна з київських приватних компаній.
"Під час перевірки документації, співробітники СБ України встановили, що комерсанти надали недостовірні відомості, зокрема про наявність досвіду подібних робіт та працівників відповідної кваліфікації. СБ України поінформовано керівництво Департаменту капітального будівництва про виявлені недоліки",- додали у відомстві.
Після цього тендерний комітет відхилив пропозицію переможця торгів.
Як повідомляв УНН, в Києві затримали угруповання, яке торгувало органами українців за кордоном.