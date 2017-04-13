СБУ предупредила государственные убытки на 7,7 млн грн во время тендера в районе АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Служба безопасности Украины предотвратила нанесения убытков Украине на сумму 7,7 млн грн при проведении тендера по ремонту одной из больниц Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли государственные убытки более чем 7,7 миллиона гривен во время процедуры тендера в районе проведения антитеррористической операции", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, Департамент капитального строительства Донецкой ОГА объявил тендер по закупке услуг по ремонту одной из клинических больниц, победителем которого стала одна из киевских частных компаний.
"Во время проверки документации, сотрудники СБ Украины установили, что коммерсанты предоставили недостоверные сведения, в частности о наличии опыта подобных работ и работников соответствующей квалификации. СБ Украины проинформированы руководство Департамента капитального строительства о выявленных недостатках", - добавили в ведомстве.
После этого тендерный комитет отклонил предложение победителя торгов.
Как сообщал УНН, в Киеве задержали группировку, которая торговала органами украинский за рубежом .