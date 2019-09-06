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СБУ заперечує, що під час затримання основного фігуранта у справі MH17 загинув їхній працівник

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. В СБУ заперечили інформацію, що під час операції по затриманню Володимира Цемаха загинув працівник СБУ. Це BBC News Україна заявила речниця СБУ Олена Гітлянська, передає УНН.

“Жодного співробітника СБУ не загинуло”, — відповіла вона на питання про коментар щодо поширеної у ЗМІ інформації про втрати Служби безпеки у спецоперації щодо Цемаха.

Напередодні суд у Києві відпустив “зенітника ДНР” з-під варти під особисті зобов’язання.

Проте втрати у ній могли понести інші силовики, зокрема Сили спецоперацій. Журналісти української редакції BBC News звернулися до них за коментарем щодо цього. Однак на момент публікації відповіді автори матеріалу не отримали.

Як писав УНН, депутати Європейського парламенту звернулися до Президента України Володимира Зеленського з відкритим листом, в якому просять не допустити видачі Російській Федерації свідка у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха в ході обміну полоненими.

Українські Національні Новини

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