В Європарламенті закликали Зеленського не видавати РФ основного фігуранта у справі MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Депутати Європейського парламенту звернулися до Президента України Володимира Зеленського з відкритим листом, в якому просять не допустити видачі Російській Федерації свідка у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха в ході обміну полоненими, пише УНН з посиланням на лист, опублікований ініціатором звернення, європарламентарем від Нідерландів Каті Пірі.
“Ми розуміємо ситуацію, в якій відбуваються переговори (про обмін між РФ і Україною), і дипломатичні зусилля української влади. Однак Цемах є підозрюваним у кримінальному розслідуванні знищення MH17. Доступ Спільної слідчої групи до нього і його показань має надзвичайну цінність для ефективного судового розслідування”, — йдеться в листі.
Лист підписали 40 депутатів, які вважають, що якщо Цемах стане учасником обміну ув’язненими між Росією і Україною, то з високою ймовірністю зуміє уникнути допиту слідчими міжнародної слідчої групи (JIT), яка веде справу про катастрофу рейсу MH17 на Донбасі.
“Прохання Росії про видачу українського громадянина досить дивне. Вона свідчить про те, що російський уряд хоче не допустити появи цієї людини в суді”, — заявила Пірі. У листі також підкреслюється, що Цемах — громадянин України, який перебуває під вартою, і нагадується про резолюцію РБ ООН, за якою всі особи, прямо або побічно відповідальні за знищення MH17, повинні постати перед судом.
Як писав УНН, слідство у справі MH17 планує допитати основного підозрюваного, якого можуть обміняти з РФ.