СБУ отрицает, что во время задержания основного фигуранта по делу MH17 погиб их сотрудник

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104776 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118410 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110052 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116377 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122931 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149757 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149674 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140607 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 191839 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116812 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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СБУ отрицает, что во время задержания основного фигуранта по делу MH17 погиб их сотрудник

СБУ отрицает, что во время задержания основного фигуранта по делу MH17 погиб их сотрудник

Киев  •  УНН

 • 12660 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В СБУ опровергли информацию, что во время операции по задержанию Владимира Цемах погиб работник СБУ. Это BBC News Украина заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНН.

“Ни один сотрудник СБУ не погиб”, — ответила она на вопрос о комментарии по поводу распространенной в СМИ информации о потерях Службы безопасности в спецоперации по Цемаху.

Накануне суд в Киеве отпустил “зенитчика ДНР” из-под стражи под личные обязательства.

Однако потери в ней могли понести другие силовики, в частности Силы спецопераций. Журналисты украинской редакции BBC News обратились к ним за комментарием по этому поводу. Однако на момент публикации ответа авторы материала не получили.

Как писал УНН, депутаты Европейского парламента обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором просят не допустить выдачи Российской Федерации свидетеля по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха в ходе обмена пленными.

Украинские Национальные Новости

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