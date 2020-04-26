СБУ закрила кримінальну справу проти російського пропагандиста, який відвідував окупований Крим - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Служба безпеки України закрила кримінальне провадження проти телеведучого “Россия-1”, генерального директора релігійного телеканалу “Спас” Бориса Корчевнікова, який відвідував окупований Росією Крим. Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит видання “Крим.Реалії”, передає УНН.
“Слідчими органів безпеки здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 332-2 КК України, в рамках якого досліджувалися зазначені Вами обставини (відвідування анексованого Криму — ред.). Згадане кримінальне провадження закрито на підставі пункту 2 статті 284 КПК України (встановлено відсутність в діянні складу кримінального злочину, — ред.)”, — мовиться у відповіді СБУ.
Раніше український громадський активіст Сергій Стерненко опублікував у Facebook інформацію про те, що за рішенням суду СБУ відкрила кримінальне провадження проти Бориса Корчевнікова за незаконний перетин кордону.
Корчевніков відвідував Крим після окупації у 2014 році. Так, у липні минулого року він опублікував в Instagram фото на тлі аеропорту в Сімферополі, а також виклав фото з геолокацією “Кримські гори”, і “Ореанда”.
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В середині жовтня 2019 року Корчевніков приїхав до Києва. Він опублікував фотографію з фестивалю православного кіно “Покров”, на якому нібито отримав нагороду. Пізніше Корчевніков оприлюднив фото з Києво-Печерської Лаври і монастирів УПЦ (МП). Тоді в СБУ заявили, що “даних щодо здійснення Корчевніковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці, не отримано”.