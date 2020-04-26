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СБУ закрыла уголовное дело против российского пропагандиста, который посещал оккупированный Крым - СМИ

СБУ закрыла уголовное дело против российского пропагандиста, который посещал оккупированный Крым - СМИ

Киев  •  УНН

 • 19813 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство против телеведущего "Россия-1", генеральный директор религиозного телеканала "Спас" Бориса Корчевникова, который посещал оккупированный Россией Крым. Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос издания "Крым.Реалии", передает УНН.

“Следователями органов безопасности осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 332-2 УК Украины, в рамках которого исследовались указанные Вами обстоятельства (посещение аннексированного Крыма — ред.). Упомянутое уголовное производство закрыто на основании пункта 2 статьи 284 УПК Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления, — ред.)”, — говорится в ответе СБУ.

Ранее украинский активист Сергей Стерненко опубликовал в Facebook информацию о том, что по решению суда СБУ открыла уголовное производство против Бориса Корчевникова за незаконное пересечение границы.

Корчевников посещал Крым после оккупации в 2014 году. Так, в июле прошлого года он опубликовал в Instagram фото на фоне аэропорта в Симферополе, а также выложил фото с геолокацией “Крымские горы”, и “Ореанда”.

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В середине октября 2019 года Корчевников приехал в Киев. Он опубликовал фотографию с фестиваля православного кино “Покров”, на котором якобы получил награду. Позже Корчевников обнародовал фото из Киево-Печерской Лавры и монастырей УПЦ (МП). Тогда в СБУ заявили, что “данных по осуществлению Корчевниковым действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено”.

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