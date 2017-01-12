СБУ закликали проконтролювати розслідування акту вандалізму на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Народний депутат, співголова групи міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща Оксана Юринець закликала керівництво Служби безпеки та Нацполіції Львівщини взяти під особистий контроль розслідування акту вандалізму щодо пам'ятника убитим у 1944 році полякам, який стався у Гуті-Пеняцькій, передає УНН з посиланням на прес-службу "УДАРу".
На думку депутата, події в Гуті-Пеняцькій "мають російський слід".
"Пам’ятник полякам було цинічно знищено у період Різдва, коли українці святкують. Хто першим повідомив про руйнування? Російські телеканали. Соцмережі. Не треба бути геніальним, щоб зрозуміти, звідки росте коріння. Кому вигідне розпалювання ворожнечі між українцями та поляками? Почерк той самий, що й на території Польщі, коли нищилися українські пам’ятники у Пікуличах, Лісках, Вербиці та інших населених пунктах", - зазначила О.Юринець.
За словами депутата, правоохоронним органам України слід працювати на випередження подібних провокацій. Місця польських поховань, меморіалів, пам’ятних знаків мали б бути занесені до списку зон ризику.
"У зверненні до СБУ та керівника Національної поліції у Львівській області депутати Оксана Юринець та Микола Княжицький просять взяти під особистий контроль розслідування інциденту і вжити всіх необхідних заходів для виявлення правопорушників і притягнення їх до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, пам'ятник полякам на Львівщині був пошкоджений внаслідок вибуху.
Руйнування пам’ятника полякам, убитих в 1944 році в неіснуючому нині селі Гута-Пеняцька, що розташоване на території нинішньої Львівської області, було зафіксовано на відео, розміщеному у російських соціальних медіа.